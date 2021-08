Adi Hütter, das wissen seine Wegbegleiter aus Frankfurt, kann durchaus selbstkritisch sein. Der Fußballlehrer aus Österreich, vor drei Jahren in die Bundesliga gekommen, hat schon mehrfach gesagt, dass er zu Beginn seiner Trainerkarriere viel zu ungeduldig war: "Ich meinte, die Spieler müssten so sein und so denken wie ich früher als Profi." Typischer Fall von Trugschluss.