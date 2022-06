Ein neues Gesicht in der Fußball-Bundesliga: Enrico Maaßen wird neuer Cheftrainer des Erstligisten FC Augsburg. Das teilte der FCA am Mittwoch via Twitter mit. Damit ist die letzte freie Trainerstelle im Fußball-Oberhaus vergeben. Der 38-Jährige betreute zuletzt die U23 bei Borussia Dortmund.



Mit dem FCA verständigte er sich nun "auf eine Zusammenarbeit in den kommenden Jahren", hieß es: "Die finalen Vertragsdetails werden in den nächsten Tagen noch schriftlich fixiert." Auch mit dem BVB sei bereits Einigkeit erzielt, laut Medienberichten soll die Ablöse 300.000 Euro betragen. "Wir haben die Entwicklung von Enrico Maaßen in den letzten Jahren sehr interessiert verfolgt, weil er ein junger, erfolgshungriger Trainer ist, der sich und sein Umfeld weiterentwickeln möchte", sagte Augsburgs Manager Stefan Reuter: