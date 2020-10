Lorant ist, wenn man so will, der Florian Kohfeldt des Jahres 2000. Kohfeldt, vergangene Saison mit Werder Bremen haarscharf am Abstieg vorbeigeschrammt, ist mit nunmehr zwei Jahren und zehn Monaten aktuell der Bundesliga-Trainer, der nach Christian Streich (acht Jahre und neun Monate) zurzeit am längsten bei einem Verein arbeiten darf.