Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, das Achim Beierlorzer auf dem sonnenüberfluteten Trainingsgelände am Bruchwegstadion umgibt. Nach drei Wochen in der fränkischen Heimat ist auch der Trainer des FSV Mainz 05 seit einigen Tagen an seinem Arbeitsplatz zurück - und doch ist nichts mehr so, wie es mal war.