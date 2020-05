Das nutzen offenbar einige Vereine, um mit Blick auf kommende Geisterspiele bereits Zweikämpfe zu üben, was eigentlich gegen die Kontaktbeschränkungen verstößt. Vereinzelt sind Bilder aufgetaucht, bei denen sich sehr wohl die Spieler in direkte Duelle mit Körperkontakt stürzen. In der vergangenen Woche kam es zum offenen Streit zwischen Jörg Schmadtke, Sportchef des VfL Wolfsburg, und seinem Kollegen bei Fortuna Düsseldorf, Lutz Pfannenstiel. Die Rheinländer waren gerade auf ihr Gelände im Norden der Stadt an der Arena zurückgekehrt, als solche Bilder auftauchten.