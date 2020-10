Zugänge: Alexander Sörloth (Crystal Palace/20 Mio.), Hee-Chan Hwang (RB Salzburg/15 Mio.), Josep Martinez (UD Las Palmas/2,5 Mio), Benjamin Henrichs (AS Monaco/Leihe), Justin Kluivert (AS Rom/Leihe), Jean-Kevin Augustin (Leeds United/Leih-Ende), Lazar Samardzic (Hertha BSC), Tim Schreiber, Dennis Borkowski, Hugo Novoa, Oliver Bias (alle eigene Jugend)



Abgänge: Timo Werner (FC Chelsea/53 Mio.), Ademola Lookman (Fulham), Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach), Frederik Jäkel (KV Oostende), Tom Krauß (1. FC Nürnberg), Yvon Mvogo/PSV Eindhoven/alle Leihe), Malik Talabidi (FC Wil 1900/Ablöse unbekannt), Ethan Ampadu (FC Chelsea, Leih-Ende), Patrik Schick (AS Rom/Bayer Leverkusen), Mads Bistrup (FC Brentford)