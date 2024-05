Relegation oder Abstieg: Für Union Berlin geht es um alles

Während Meisterschaft und Champions-League-Plätze längst vergeben sind, herrscht am letzten Bundesliga-Spieltag Hochspannung im Tabellenkeller. Im Fokus stehen neben Bochum und Mainz, die noch auf den Relegationsplatz abrutschen können, vor allem Union Berlin und der 1. FC Köln . Sie stemmen sich im Fernduell gegen den direkten Abstieg. Die Berliner empfangen den SC Freiburg , Köln tritt in Heidenheim an. Ein Blick auf Unions Voraussetzungen im packenden Saisonfinale.

Wie ist die Ausgangslage?

In diesem Fall würde der direkte Vergleich entscheiden - und zwar zugunsten der Berliner, die das Hinspiel 2:0 gewannen und das Rückspiel in Köln letzte Woche "nur" 2:3 verloren.

Köln gelingt beim 3:2 gegen Union in letzter Sekunde der zwingend notwendige Sieg. Damit kommt es in einer Woche zum Fernduell um den Relegationsplatz - zwischen dem FC und Berlin.

Aber auch der direkte Klassenerhalt - ohne Umweg über die Relegation - ist für Union noch drin: Voraussetzung dafür ist ein eigener Sieg und eine Niederlage von einem der beiden Konkurrenten Mainz (in Wolfsburg) oder Bochum (in Bremen).

Das spricht für Union Berlin

Dass das entscheidende Spiel zu Hause stattfindet, erhöht Unions Chancen beträchtlich. An der Alten Försterei fuhr man 20 seiner 30 Punkte ein. Auswärts holte nur Mainz (9 Zähler) in dieser Saison weniger Punkte.

Das spricht gegen Union Berlin

Das Selbstvertrauen ist dahin. Das zeigten nicht zuletzt die bitteren Pleiten in den vorangegangenen "Abstiegsendspielen" gegen Bochum (3:4) und in Köln, wo man nach 2:0-Führung noch 2:3 verlor. Hätte man in nur einer dieser beiden Partien einen Punkt geholt, müsste man jetzt den direkten Abstieg nicht mehr fürchten.

Was würde ein Abstieg für den Klub bedeuten?

Für Union wäre der Gang in die Zweitklassigkeit ein herber Einschnitt, nachdem der Klub seit dem Aufstieg 2019 nur den Weg nach oben kannte. Der gipfelte in dieser Saison in der Champions League und einem Rekordumsatz von fast 200 Millionen Euro. Nun droht der tiefe Fall, nachdem man in den letzten drei Spielzeiten stets international vertreten war und sich dauerhaft in der Liga etablieren wollte.