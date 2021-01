Drei Tage nach dem 4:1 in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt ging Leverkusen die Partie betont offensiv an. Jung-Star Florian Wirtz stand wegen Problemen in der Kniekehle nicht im Bayer-Kader. Union agierte aus einer verstärkten Abwehr mit drei Innenverteidigern und einer Fünferkette. Im Spiel nach vorne präsentierten sich die Gastgeber ballsicher, vermieden aber zu hohes Risiko.