Vor dem ersten Treffer beim 3:1 in Hoffenheim spielte Union - auch über Luthe - mit 13 Pässen den Ball von rechts nach links und dann vertikal nach vorne. Außerdem geht die Mannschaft resolut ins Angriffspressing: Gegen Gladbach liefen gleich fünf Unioner in der 20. Minute im gegnerischen Strafraum hoch an. Das intensive Spiel fordert Kraft und Effektivität, in beiden Disziplinen gehört Union zu den stärksten Teams der Liga.