Dabei hängt Ruhnert weniger an Terzics aktuellem Arbeitgeber als vielmehr an dessen großem Rivalen Schalke 04. Er ist seit seiner Kindheit Mitglied beim Revierklub. Die lange Serie ohne einen Erfolg hatte auch ihm zu schaffen gemacht. "Die Menschen, die hinter diesem Klub stehen, leiden – das geht mir als Mitglied auch so", berichtete Ruhnert. "Weil man in einer gewissen Weise den Verein lebt. Das müssen die Verantwortlichen, vor allem die Spieler, begreifen."