BVB: Bestnoten für die Unternehmensführung

Mit dem 3:1 Erfolg bei RB Leipzig hat sich Borussia Dortmund am letzten Samstag im Titelrennen der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. In einer Disziplin, die abseits des Spielfeldes immer wichtiger wird, sind die Schwarz-Gelben jetzt schon unangefochtener Tabellenführer. Sie führen die Corporate-Governance-Tabelle der 1. Bundesliga klar an.