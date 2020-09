Im Januar 2014, vier Monate nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn, sprach Hitzlsperger als erster prominenter deutscher Profifußballer in der Öffentlichkeit über seine Homosexualität. Jetzt sagte er im "aktuellen sportstudio" in diesem Zusammenhang: "Allein die Tatsache, dass ich hier als Vorstandsvorsitzender von so einem großen Verein wie dem VfB Stuttgart sitze, ist eine deutliche Verbesserung. Vor sechs Jahren hätte ich mir so etwas nie denken können."