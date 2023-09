Die Lilien hielten in den ersten Minuten dank einer guten Staffelung in der Defensive und großem Einsatzwillen ordentlich dagegen. In der Offensive traten die Gäste allerdings kaum in Erscheinung. Trotzdem durften sie wie aus dem Nichts jubeln. Dabei half der VfB in Person von Zagadou gewaltig mit. Ihm wurde eine Hereingabe von Tim Skarke zum Verhängnis, die er an Schlussmann Alexander Nübel vorbei ins Tor lenkte.