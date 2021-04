Mal soll Kalajdžić der Nachfolger von Zlatan Ibrahimovic werden, mal der von Erling Haaland. Sicher ist: Der zwei Meter lange Kicker ist zum begehrten Objekt geworden, der dem klammen VfB knappe 25 Millionen Euro in die Kassen spülen könnte. Gerne gäbe ihn Mislintat nicht her. Der Plan B aber steht: zehn bis 15 Millionen in "zwei, drei Neue investieren" und, vor allem, wieder tief eintauchen in die Datenbank.