Fußball: SC oder VfB - wer hat die Nase vorn im "Ländle"?

Baden-Württemberg-Duell in der Bundesliga: Der VfB Stuttgart kommt am Samstag (15:30 Uhr) als Tabellendritter zum SC Freiburg , der auf Platz sieben rangiert. Damit ist die traditionelle Hackordnung im Ländle einstweilen wiederhergestellt. Zuletzt hatte sich der Sport-Club angeschickt, diese umzukehren.

In schöner Regelmäßigkeit schnitt man besser ab als der VfB, der zwischenzeitlich (2019/2020) sogar in die Zweite Liga musste. Freiburg hingegen qualifizierte sich in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Europa League.