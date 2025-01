Bundesliga: Undav schießt Stuttgart zum Sieg in Augsburg

Der VfB hatte mehr vom Spiel, kam aber zunächst kaum zu guten Chancen - ehe Undav gleich seine erste nutzte. Der Sieg ist eine willkommene Anschubhilfe. Bis zum Ende des Monats stehen bei den Stuttgartern noch fünf Spiele auf dem Programm: in der Bundesliga gegen Leipzig Freiburg und Mainz , in der Champions League bei Slovan Bratislava und gegen Paris St. Germain. Augsburg, das nur eines seiner vergangenen acht Spiele gewann, wird zunehmend in den Abstiegskampf verwickelt.