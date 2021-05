Der VfL will beide Spieler halten und der frisch vollbrachte Aufstieg erleichtert dieses Unterfangen naturgemäß: Bei der letzten Mitgliederversammlung des Vereins im Oktober 2020 wurde der Lizenzspieler-Etat für die aktuelle Spielzeit auf 12,1 Millionen Euro taxiert. In der Bundesliga wird sich das Budget nun in etwa verdoppeln.