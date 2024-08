"HG 4630 Bochum": Grönemeyer steigt beim VfL als Sponsor ein

Herbert Grönemeyer ist bei jedem Heimspiel des VfL Bochum omnipräsent, jetzt ziert der Sänger auch noch Trikots des Fußball-Bundesligisten. In den Spielen des VfL im DFB-Pokal engagiert sich Grönemeyer als Ärmelsponsor. Auf den Trikots ist dann der Schriftzug "HG 4630 Bochum" zu lesen - in Anlehnung an das bekannte Album des Künstlers, das 1984 veröffentlicht wurde und in diesem Jahr sein Jubiläum feiert.