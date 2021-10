Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat seinen Trainer Mark van Bommel (44) entlassen. Die Trennung vom früheren Bayern-Star verkündete der Verein am Sonntag, einen Tag nach dem 0:2 gegen den SC Freiburg. Es war die vierte Wolfsburger Liga-Niederlage in Serie und das achte sieglose Pflichtspiel in Serie.