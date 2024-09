Fußball: VfL Wolfsburg trotzt der VW-Krise

Der VfL Wolfsburg ist seit 27 Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten und war dank der Unterstützung von VW 2009 sogar Deutscher Meister. Trotz großzügiger Budgets mussten sich die "Wölfe" danach mehrfach vor dem Abstieg retten. Ihre Finanzsituation war deutlich stabiler. Vom Diesel-Gate über den Halbleiter-Mangel bis zum Ukraine-Konflikt : Was immer den Erfolg von VW verlangsamt hat - den VfL tangierte das nur am Rande.