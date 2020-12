Aufbruch also. Mal wieder bei Borussia Dortmund. Edin Terzic ist der fünfte Trainer in fünf Jahren, der das schwere Klopp-Erbe antritt. Der Start ist geglückt mit dem Arbeitssieg in Bremen, doch nun beginnt für den BVB mit dem Auftritt beim Überraschungsteam Union Berlin (Freitag, ab 20:15 Uhr live im ZDF) nicht weniger als die Suche nach der eigenen Identität.