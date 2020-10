Es sei ein Rückschlag, dass aufgrund des Infektionsgeschehens in Deutschland nun jüngst wieder Partien mit nur wenigen Zuschauern oder sogar ohne stattfinden mussten. Für die nächsten BVB-Partien gegen Schalke in der Liga und Zenit St. Petersburg in der Champions League befürchtet der 61-Jährige erneut Einbußen in Millionenhöhe. Noch ist nicht klar, ob zumindest eine kleine Zahl an Fans ins frühere Westfalenstadion darf. Das aktuelle Infektionsgeschehen in Dortmund legt aber eher die Rückkehr zu Geisterpielen nahe.