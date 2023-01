Fußball-Bundesliga : Die halbe Liga bibbert im Abstiegskampf

Beim Tabellenletzten Schalke 04 scheint die Aufbruchsstimmung nach dem Amtsantritt von Neu-Coach Thomas Reis im Herbst schon wieder dahin. Im Trainingslager in der Türkei lief Vieles schief, die Mannschaft sucht nach Halt, der Schuldenstand erlaubt keine Verstärkungen, die eine Soforthilfe wären. Dazu ging die Generalprobe auch noch in die Hose: In der eigenen Arena gab es ein 0:1 gegen den SV Werder, der sich in diesem Test mal wieder auf Niclas Füllkrug verlassen konnte. Noch so ein Argument, warum Boss Filbry tief im Innern vom Bremer Ligaverbleib überzeugt ist.