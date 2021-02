Der Österreicher durfte sich in den Anfangsminuten auch bestätigt fühlen, als die Gäste mit der Selbstverständlichkeit eines Seriensiegers lolegten. Mit zunehmender Spieldauer kam Werder aber zu immer mehr Umschaltsituationen. Der Erfolg der Gastgeber in der immer hitziger werdenden Partie war alles in allem nicht unverdient.