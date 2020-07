Als Stadionsprecher Arnd Zeigler im letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Köln mit dem 3:0 für Werder Bremen auch das 1:0 für Union Berlin gegen Fortuna Düsseldorf meldete, steckte im Jubel der Betreuer erstmals nicht nur Hoffnung, sondern auch Glaube. In dieser 29. Minute war Werder in der virtuellen Bundesliga-Tabelle an den Düsseldorfern vorbei auf den Relegationsrang gezogen.