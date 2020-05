Nun, da das Lazarett sich gelichtet hat, geht die Pechsträhne auf anderem Terrain weiter. Durch den vom DFL-Präsidium beschlossenen Termin für den Neustart der Liga am 16. Mai sieht sich Werder benachteiligt. Bei der Videokonferenz der 36 Profiklubs am Donnerstag hatte Geschäftsführer Frank Baumann vergeblich für einen Start am 23. Mai geworben. Der nun verabschiedete Spielplan sieht einen Einstieg von Werder mit einem Montagsspiel am 18. Mai gegen Bayer Leverkusen vor.