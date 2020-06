Das Team von Hansi Flick strebt zwar seit Wochen mit beeindruckender Souveränität der 30. Deutschen Meisterschaft entgegen - mit dem 5:1-Sieg beim SC Paderborn ist das Selbstvertrauen aber auch in die Werder-Mannschaft zurückgekehrt. Zusätzliche Hoffnung schöpfen die Grün-Weißen aus dem Comeback des schmerzlich vermissten Torjägers Niclas Füllkrug, der nach seiner Einwechslung in Paderborn sofort traf.



Egal wie das Spiel ausgeht – irgendwann wird die Werder-Hymne "Lebenslang Grünweiß" erklingen, in der drei Tore von Ivan Klasnic, Johan Micoud und Ailton bejubelt werden. Erzielt wurden diese am 8. Mai 2004, als Werder im Münchner Olympiastadion die vorzeitige Meisterschaft feierte. Es war ebenfalls der 32. Spieltag.