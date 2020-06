In Bremen wurde viel versucht, die schläfrige Mannschaft von außen zu beleben: Vom Trainer sowieso, dann kam ein Motivationscoach dazu, schließlich versuchten die Ersatzspieler und Betreuer die Spieler mit Rufen und Trommeln anzutreiben. All das verpuffte. Als letzte Hoffnung bleibt die Erfahrung, dass die Mannschaft meist dann überzeugte, wenn sie abgeschrieben wurde und keine Erwartung auf ihr lastete.



So wird ein knapper Sieg gegen Köln gelingen. Ob das reicht, hat in Bremen niemand mehr in der Hand. Wenn nicht, wird der Sturm derer losbrechen, die es schon immer besser gewusst haben.