Union Berlin hatte dank der etwas lockereren Corona-Verordnung in Berlin 5.000 Menschen in das rund 22.000 Zuschauer fassende Stadion An der Alten Försterei einlassen dürfen. "Das ist ein Anfang. Es war wichtig, dass wir den Anfang schaffen, da vorsichtig mit umgehen", sagte Union-Präsident Dirk Zingler. Dennoch müssten alle weiter "darauf eingestellt sein, dass sich die Dinge permanent ändern", so der 56-Jährige.