Glasner und Geschäftsführer Jörg Schmadtke streiten selten öffentlich. Sie taktieren intern. Dass der Cheftrainer einen Treuschwur zum VfL verweigert, bringt ihn in Not. Glasner wäre laut Arbeitsvertrag noch eine Saison an Wolfsburg gebunden. Doch niemand widerspricht, wenn von grundlegenden Differenzen zwischen ihm und Schmadtke die Rede ist. Entlassung? Abfindung? Wechsel zu Eintracht Frankfurt? Dank einer Ausstiegsklausel? "Am Ende des Tages stimmt gar nichts davon", sagt der Österreicher zu den Gerüchten um ihn.