DFL gibt Rest der Spielpläne bekannt

Auf dem Weg zum erhofften Klassenerhalt in der 2. Bundesliga erwartet Schlusslicht Dynamo Dresden ein Mammutprogramm. Die Sachsen, die wegen zweier positiver Tests auf das Coronavirus im Kreis der Mannschaft in zweiwöchige Quarantäne mussten, starten erst am 31. Mai gegen den VfB Stuttgart in ihre Restrunde und haben dann einen dichten Kalender. Dynamo muss neun Spiele in 29 Tagen absolvieren. Dresden spielt dabei fast durchgehend im Drei-Tages-Rhythmus.