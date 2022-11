Ilkay Gündogan stimmte sogar eine regelrechte Hymne auf Flick an. "Bei Hansi habe ich die Wertschätzung im ersten Gespräch sofort gespürt", sagte Gündogan jüngst in der "Bild am Sonntag", "ich habe selten einen Trainer erlebt, der in Eins-zu-eins-Gesprächen und auch innerhalb des Teams in der Kommunikation so gut ist." Wenn man so will, kann man Flick wohl als Spielerflüsterer bezeichnen. Vermutlich würde ihm das nicht gefallen, er mag ja schon den Begriff Bundestrainer nicht.