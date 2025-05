Spanien

Marca: "Maximale Grausamkeit für Barça." El Mundo Deportivo: "Barça verliert stolz in einem epischen Duell." El Periódico: "Barças Ruhm entgleitet ihm." ABC: "Inter weckt Flicks Barça aus dem Dornröschenschlaf."

Inter Mailand hat es geschafft. Der 20-malige italienische Meister schaltete im Halbfinale der Champions League den FC Barcelona aus und spielt nun am 31. Mai um Europas Krone.

Italien

Gazzetta dello Sport: "Eine epische Nacht! Inter unendlich! Sie eliminieren Barça in der Verlängerung und stehen im Finale!"

Corriere della Sera: "Inter schafft das Kunststück, Barcelona zu schlagen und fliegt ins Champions-League-Finale: San Siro ist in Ekstase."

La Stampa: "Frattesi schickt Inter ins Finale der Champions League. Barcelona in einem epischen Spiel 4:3 besiegt."