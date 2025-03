Champions League vor den Achtelfinal-Rückspielen

So geht's in der Champions League weiter.

Die Champions League ist auf der Zielgeraden. Die Achtelfinal-Rückspiele stehen an und mindestens eine deutsche Mannschaft schafft den Sprung ins Viertelfinale.

Der FC Bayern hat das erste Duell gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Die Münchner setzten sich in einer hitzigen und von Unterbrechungen geprägten Partie klar mit 3:0 durch.

Sind weitere deutsche Duelle möglich?

Ja, aber erst im Halbfinale. Im Viertelfinale trifft der BVB, sollte er die Aufgabe in Lille meistern, entweder auf Benfica Lissabon oder den FC Barcelona. Das Hinspiel hat das Team von Trainer Hansi Flick mit 1:0 für sich entschieden

Bayern oder Leverkusen haben als potenzielle Gegner Feyenoord Rotterdam oder Inter Mailand. Viel spricht für den italienischen Meister, der das Hinspiel in den Niederlanden mit 2:0 gewonnen hat.

Wieso kennen die Klubs ihre Gegneroptionen?

Der neue Champions-League-Modus macht es möglich. Abhängig von der Platzierung in der Ligaphase haben alle Teams nun eine Setznummer.

Das Abschneiden in der Ligaphase bestimmt denmach das weitere Geschehen in der K.o-Phase. Bayer wurde in der Abschlusstabelle Sechster, die Dortmunder Zehnter und die Bayern Zwölfter.