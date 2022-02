Der Auftritt des deutschen Rekordmeister war aber auch nicht so souverän, wie er es in einem K.o.-Spiel in der Königsklasse sein sollte. Natürlich hatten die Bayern auch ihre Chancen. Im ersten Durchgang vor allem in Person von Serge Gnabry, der einmal Philipp Köhn zu einer Parade zwang (10.) und bei einer Doppelchance zweimal abgeblockt wurde (40.). Auch Leroy Sané setzte den Ball einmal knapp neben das Tor (30.). Zufrieden stimmte Nagelsmann das aber nicht. Sichtlich verärgert schimpfte der junge Coach auf der Bayern-Bank. So konnte es nicht weitergehen im zweiten Durchgang.