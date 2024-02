Vor CL-Achtelfinale: Für Lazio guter Zeitpunkt gegen Bayern

Viele Fußballfans wissen es gar nicht: Thomas Hitzlsperger hat mal eine halbe Saison für Lazio Rom gespielt - und ganze elf Jahre im Trikot des FC Bayern München . Vor dem Hinspiel zwischen Lazio und Bayern im Achtelfinale der Champions League an diesem Mittwoch (21 Uhr/ Zusammenfassung im ZDF ab 23 Uhr ) könnte der Rückblick des früheren Nationalspielers auf seine Ex-Teams jedoch kaum konträrer ausfallen.

Hitzlspergers unglückliches Intermezzo bei Lazio Rom

"Das war im Grunde meine ganze Jugend. Ich habe Bayern viel zu verdanken", erinnert sich der gebürtige Münchner im ZDF-Gespräch an seine Zeit im FCB-Nachwuchs: "Lazio war dann schon das Gegenstück."

Wohlgemerkt: Der 41-Jährige will zu keinem Zeitpunkt gegen Italiens amtierenden Vizemeister nachtreten - auch wenn sein Engagement bei den Römern in der Rückrunde der Saison 2009/10 äußerst unglücklich verlief. Nach nur sechs Einsätzen verpasste der Vize-Europameister von 2008 damals den erhofften Sprung in den WM-Kader.