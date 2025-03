Raphinha (11., 42.) mit seinen Saisontoren Nummer zehn und elf in der Königsklasse und Lamine Yamal (27.) trafen im Rückspiel für Barca und schossen sich für ein mögliches Duell mit Borussia Dortmund warm. Argentiniens Weltmeister Nicolás Otamendi (13.) glich zwischenzeitlich für Lissabon aus. ( Zusammenfassung in der sportstudio Champions-League-Sendung am Mittwoch ab 23 Uhr).