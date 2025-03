Champions League: FC Bayern vertraut Neuer-Ersatz Urbig

Sein Debüt für die Münchner hatte Urbig am vergangenen Mittwoch beim 3:0-Sieg im Hinspiel gegeben, als sich Manuel Neuer beim Torjubel einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen hatte und nach knapp einer Stunde von Urbig ersetzt werden musste. Am Samstag stand Urbig erstmals von Beginn an zwischen den Münchner Pfosten.