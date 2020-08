Fällt der Name FC Chelsea, stellen sich beim FC Bayern sofort Erinnerungen an 2012 und die schmerzhafteste Niederlage der Klubgeschichte ein. "And now goal", sagte Chelseas Verteidiger David Luiz damals im "Finale dahoam" zu Bastian Schweinsteiger vor dem Eckball in der 88. Minute, der in Didier Drogbas Ausgleich mündete. Es folgte das "Drama dahoam" mit dem verlorenen Elfmeterschießen.