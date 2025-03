Dortmund vor CL-Spiel gegen OSC Lille: BVB im Krisenmodus

Der BVB kämpft am Mittwoch, 18.45 Uhr ( Zusammenfassung in der Champions-League-Sendung ab 23 Uhr ), beim OSC Lille im Achtelfinal-Rückspiel um das Überleben in der Champions League . Die erschreckend blutleere Vorstellung gegen Augsburg weckt wenig Hoffnung, dass nach dem mageren 1:1 im Hinspiel ein Auswärtssieg gelingt.