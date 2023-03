Sie hatten sich wirklich wieder Mühe gegeben, die Fans von Eintracht Frankfurt. Schon als Torwart Kevin Trapp am Wochenende zum Warmmachen auf den Platz lief, strahlte ihn das riesige Plakat an. "Sieg in Napoli!" hatten die Anhänger im Vorgriff auf die anstehende Partie in der Champions League in geschwungener Schrift darauf verewigt. Und hatte nicht Stadionsprecher Daniel Wolf gleich nach dem verlorenen Achtelfinal-Hinspiel gegen den SSC Neapel (0:2) daran erinnert, dass den Hessen dort mal ein Auswärtssieg gelungen war.