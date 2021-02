Inzwischen scheint es undenkbar, dass es zu einem Finale der Außenseiter wie 2004 in der Arena auf Schalke zwischen AS Monaco und FC Porto kommt. Die Portugiesen waren vor 17 Jahren der letzte Sieger, der nicht aus England, Spanien, Italien oder Deutschland kam. Die sportliche und wirtschaftliche Dominanz der Top-4-Nationen wirkt erdrückend. Denn allein die Top-20-Klubs in Europa erwirtschafteten in der Saison 2019/2020 - trotz der Pandemie - noch einen Umsatz von mehr als acht Milliarden Euro.