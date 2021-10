Im zweiten Spiel des Dienstagabends in Gruppe C setzte sich Sporting Lissabon deutlich mit 4:1 (3:1) bei Besiktas Istanbul durch. Nach drei Spieltagen führt Ajax die Tabelle mit neun Punkten an, Dortmund folgt mit sechs Zählern auf dem zweiten Platz. Dritter ist Sporting (3), Besiktas ist als Vierter noch ohne Punkt.