Kai Havertz - Vom Millionen-Flop zum Leistungsträger

Scherzkeks Thomas Müller heizte das Duell mit DFB-Kumpel Kai Havertz mit einer seiner typischen Frotzeleien an. "60 Million down the drain", schrieb der Ur-Bayer kürzlich unter einem gemeinsamen Foto bei Instagram - auf Deutsch: "60 Millionen in die Tonne getreten." Doch über das Spottlied kann der vermeintliche Fehleinkauf selbst längst lachen.

"Kai Havertz scores again!"

Havertz ist beim Gegner des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag nach anfänglichen Problemen nicht mehr wegzudenken. Das beweist auch die nächste Zeile im Lied der Arsenal-Fans, die ihre ursprüngliche Skepsis gegenüber dem Zugang von Stadtrivale FC Chelsea darin selbstironisch verulken. Von wegen "down the drain", denn: "Kai Havertz scores again!"

Er trifft schon wieder. "Ich mag den Song, ich mag die Melodie", sagte Havertz bei Sky, er habe "nichts dran auszusetzen". Sogar in der Kabine sei der Hit bereits "das ein oder andere Mal" gelaufen, das Lied scheint auf dem besten Weg zum Evergreen. Bei der Generalprobe gegen Brighton & Hove Albion (3:0) schoss Havertz seinen fünften Treffer in den jüngsten sieben Ligaspielen, dazu kommen vier Vorlagen - mehr Torbeteiligungen hatte in der stärksten Liga der Welt in diesem Zeitraum niemand.

Treffsicher und defensiv stark

Schon jetzt ist Havertz erfolgreicher als in seiner besten Chelsea-Saison, wo er als Siegtorschütze im Finale unter Thomas Tuchel 2021 die Champions League gewann. Sein aktueller Teammanager Mikel Arteta schwärmt Woche für Woche aufs Neue von ihm.

Es ist unmöglich, ihn nicht zu lieben Arsenals Teammanager Mikel Arteta über Havertz

Arteta misst den 24-Jährigen aber nicht nur an Toren. Er spricht beseelt von den Laufwegen des von ihm endgültig zum Mittelstürmer umfunktionierten Deutschen und dessen "herausragender Defensivarbeit".

Havertz' Lauf wichtig für DFB-Team

Havertz sei ein "sehr intelligenter" Spieler mit "so viel Herz und Entschlossenheit", meinte Arteta, "dafür lieben ihn alle". Auch Julian Nagelsmann. Nach dem gescheiterten Experiment mit dem früheren Leverkusener als linkem Schienenspieler brachte ihn auch der Bundestrainer im März im Sturmzentrum. Havertz traf gegen Frankreich und dürfte seinen EM-Stammplatz sicher haben - erst recht, wenn er seinen Lauf beibehält.

Havertz jedenfalls sieht sich inzwischen angekommen bei Arsenal.

Ich glaube, mittlerweile hat es auf jeden Fall 'Klick' gemacht. Ich fühle mich extrem wohl. Ich liebe den Verein, ich liebe die Spieler, den Staff und liebe die Fans. Kai Havertz

