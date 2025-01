Atletico - Bayer: Wer lacht im Champions-League-Topspiel?

Vorangegangen war mit einem überraschenden 0:1 beim kleinen Stadtnachbarn Leganes die erste Niederlage seines Teams nach 15 Siegen am Stück. Damit endete eine Serie, die nicht nur Vereinsrekord bedeutete, sondern auch in Europa in dieser Saison ihresgleichen sucht. Bislang - denn mit Bayer Leverkusen , aktuell elf Mal in Serie erfolgreich, schickt sich eine Mannschaft an, die Marke zu erreichen.