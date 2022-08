Das Thema "Deutscher Klub trifft auf Ex-Torjäger" gab es noch ein zweites Mal, als Borussia Dortmund zu Manchester City mit seinem neuen Torjäger Erling Haaland in die Gruppe G gelost wurde. Auch in der Champions League wird für die Mannschaft von Erfolgstrainer Pep Guardiola viel davon abhängen, wie sie den wuchtigen norwegischen Stürmer in ihr filigranes System integrieren. Favorit sind sie in der Gruppe allemal, während die Dortmunder wohl mit dem FC Sevilla um den zweiten Platz kämpfen. Die Andalusier sieht Manu Thiele dabei "in der Grundstruktur und beim Ballbesitz weiter als den BVB".