Halbfinal-Hinspiel: Sechs-Tore-Spektakel zwischen Barca und Inter

Inter schockte Barcelona durch ein Tor von Marcus Thuram nach gerade mal 30 Sekunden, Denzel Dumfries erhöhte für die Gäste zum 2:0 (21.) Doch Barca schlug durch Lamine Yamal (24.) und Ferran Torres (38.) noch in der ersten Halbzeit zurück. Der Torreigen ging in der zweiten Halbzeit weiter, erneut Dumfries (63.) erhöhte zum 3:2 für Inter, ein Eigentor durch Yann Sommer nach einem Lattentreffer durch Raphina brachte Barca zum 3:3 heran (65.).

Das Rückspiel findet kommenden Dienstag in Mailand statt. Im ersten Halbfinal-Hinspiel am Dienstag hatte Paris Saint-Germain mit 1:0 beim FC Arsenal gewonnen. Das Endspiel der Königsklasse steigt am 31. Mai in München.