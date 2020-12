Am Dienstagabend (21 Uhr) treffen die beiden Megastars in der Champions League aufeinander. Zwischen Barcelona (15 Punkte) und Juventus (12) geht es um den Sieg in Gruppe G.



Das Spitzenspiel ist gewissermaßen auch ein Nostalgie-Gipfel. Es erinnert an die Zeiten, als die Stadien voll waren, Corona nur eine Biermarke – und es im Fußball nichts Größeres gab als das Duell zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.