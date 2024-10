Fußball - Champions League: Leverkusen empfängt AC Mailand

Mit AC Mailand empfängt Bayer 04 Leverkusen am zweiten Spieltag der Champions League ein echtes Schwergewicht im europäischen Fußball. Am Freitag bestätigte Milan beim 3:0 im Liga-Duell mit US Lecce seine vorzügliche Form. Die Mannschaft von Trainer Paulo Fonseca behauptet sich dank des Erfolges weiter oben in der Tabelle der Serie A. Der 19-malige Meister Italiens ist aktuell Dritter hinter Spitzenreiter SSC Neapel und Juventus Turin.