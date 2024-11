Real-Sorgen in Leverkusen: Alonso, Wirtz - Wohin des Weges?

Auf Platz eins und den FC Bayern fehlt Leverkusen nach erst elf Spielen allerdings schon neun Punkte in der Tabelle. Und im Hintergrund droht ein großer Umbruch. Am Dienstag, 21 Uhr ( Zusammenfassung am Mittwoch, 23 Uhr im ZDF ), geht es in der Champions League weiter: Bayer empfängt zu Hause das Team von RB Salzburg. In der Königsklasse besitzen die Leverkusener trotz der Pleite von Liverpool gute Chancen, das Achtelfinale zu erreichen.